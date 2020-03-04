Во Львове расставляют емкости с антисептиком

Так в городе борются с возможным распространением коронавируса

Во Львове расставляют дозаторы с антисептиком для рук, чтобы бороться с возможным распространением коронавируса. Такие емкости уже появились в горсовете, их также можно будет увидеть там, где наблюдается наибольшее скопление людей: в школах, театрах, музеях и на предприятиях.

Чтобы исключить распространение вирусов, львовские трамваи, автобусы и троллейбусы дезинфицируют дважды в день. Используют раствор без запаха. А в областной больнице больных коронавирус, если такие появятся, будут держать в изоляционных боксах. Таких боксов в больнице – восемь. Они имеют отдельные входы и вентиляцию. Рассчитаны на 20 человек.

"Наше отделение интенсивной терапии полностью готово и оснащено необходимыми средствами защиты, а также медицинским оборудованием. Мы обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких", – сообщил заместитель главного врача Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник.

Специальные изоляторы, где можно временно разместить лиц с подозрением на коронавирус, есть и в аэропорту.

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Напомним, что в Украине опасной болезнью заразился житель Черновцов, который недавно вернулся из Италии. По Европе мужчина путешествовал вместе с женой, на родину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области.

"Сегодня" также писали о выступлении в Верховной Раде президента Владимира Зеленского, во время которого глава государства сообщил, что все меры для борьбы с коронавирусом в Украине приняты.

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