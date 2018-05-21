Во Львове разъяренные пассажиры снова заблокировали движение электрички

Сегодня, 21:44

Львовская железная дорога выпустила на маршрут только 4 вагона, поэтому все желающие не смогли влезть в электричку

 


фото facebook.com/igor.zinkevych

фото facebook.com/igor.zinkevych

Сегодня, 21 мая, около 18:15 во Львове на станции Скнилов, где ранее пассажиры уже перекрывали путь электричке, люди перекрыли движение пригородного поезда.

Об этом сообщает ГО "Варта1".

"Перекрытие движения произошло в связи с тем, что людям не хватило места в четырех поданных вагонах. Данный поезд курсирует в Самбир", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Львовская железная дорога выпустила на маршрут только 4 вагона и это при том, что две электрички на этой неделе нет в ходу через открытие Бескидского тоннеля.

"По требованию митингующих, железнодорожники сцепили электропоезд с 6 вагонами вместе с поездом на 4 вагона. Движение восстановлено, поезд тронулся", – добавили в "Варті1".

Напомним, на Салтовской линии харьковского метро произошло ЧП. По технической причине состав не смог самостоятельно отправиться, сообщают в пресс-службе Харьковского метрополитена. По словам очевидцев, движение было остановлено в обе стороны. Задержка вызвала настоящую давку в подземке. Многие жители не смогли вовремя попасть на работу.

Также мы сообщали, что 5 января в российском Курске местные жители выстроились в очередь за бесплатными подарками, которые раздавали представители одной из политических партий. Однако очередь быстро превратилась в изрядную давку.
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