Во Львове разыскивают пропавшего шестилетнего ребенка

Сегодня, 21:25

Мальчик исчез в обеденное время возле супермаркета "Арсен"

фото от Светланы Добровольской
фото от Светланы Добровольской

В среду, 1 августа, в полицию с заявлением об исчезновении своего шестилетнего сына Максима Мустяте обратилась жительница Львова. Женщина сообщила, что мальчик исчез в обеденное время возле супермаркета "Арсен", который находится на улице Патона.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления полиции во Львовской области.

"Приметы мальчика: рост 115 см, волосы светлые. Был одет в синие джинсовые шорты, черную майку, на спине был рюкзак с спайдерменом", – говорится в сообщении.

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Всех, кто может помочь установить местонахождение мальчика, просьба обращаться на горячую линию 102.

Ранее мы сообщали, что полиция начала использовать новые методы при поиске пропавших детей и подростков: киевлянам рассылают смс, а информацию об исчезнувших подростках публикуют в соцсетях.

Напомним, в столице все чаще начали пропадать люди. По данным полиции, за прошлый год было зарегистрировано 3496 заявлений об исчезновении горожан, что на 284 больше, чем в 2016 году, а за январь этого года таких заявлений поступило уже 299.
Львов, ребенок, женщина, розыск, мальчик, пропажа

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"Сегодня"

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