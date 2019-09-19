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Во Львове ребенок умер от опасной инфекции

19 сентября, 01:47

Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет

/ Фото: pexels.com

Во Львове от менингококковой инфекции умер малолетний ребенок. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Погибшему мальчику еще не исполнилось двух лет.

"Заболевание развивалось стремительно. У ребенка поднялась температура, появилась рвота, появились симптомы, напоминающие энтеровирусную или острую респираторную инфекцию. Ребенка отвезли в больницу в Меденичах Дрогобычского района. Но состояние ухудшалось и ребенка госпитализировали во Львов, в реанимационное отделение Львовской областной инфекционной больницы", – рассказал замдиректора Львовского областного лабораторного центра Олег Когут.

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Мальчик поступил в больницу во второй половине дня во вторник, 17 сентября, а ночью скончался.

Менингококковая инфекция передается воздушно-капельным путем, поэтому медикам предстоит выяснить, с кем контактировал ребенок и есть ли у его окружения похожие симптомы.

Ранее в Киеве были зафиксированы смерти от менингококка. Так в апреле 2016 года от менингококковой инфекции умерла 4-летняя девочка.

А в 2017 году в Украине от этой болезни умерли трое детей: двух, трех и пяти лет. Сообщалось, что в 2017 году наблюдалась эпидемическое неблагополучие заболевания менингококковой инфекцией.

О том, как можно уберечься от менингита, смотрите в видеоролике:

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