Во Львове решили измерить температуру местным депутатам

В пресс-службе облсовета сообщили, что те, кто прибыл на сессию, были здоровы

На фоне введенного в Украине общенационального карантина во Львове депутатам областного совета перед заседанием измерили температуру. В пресс-службе облсовета сообщили, что те, кто прибыл на сессию, были здоровы.

Тем временем во львовских детсадах и школах два дня будут дежурить учителя, чтобы провести время с теми детьми, которых родители не могут оставить дома.

Напомним, что накануне на заседании Кабмина было принято решение ограничить в Украине массовые мероприятия, где запланировали собраться более 200 человек.

"Но это не касается мероприятий государственного значения. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей", – уточнили в пресс-службе Кабмина. В тренде Боевики утихли, но без потерь не обошлось: как прошли сутки на Донбассе

Кроме того, на карантин сроком три недели закрываются учебные заведения.

Ранее "Сегодня" писали, что, несмотря на заявления китайских врачей о спаде вируса, в Европе, а именно в Италии, коронавирус продолжает активно размножаться. На сегодня, 12 марта, количество заболевших по всему миру превысило 126 тысяч человек, умерло более четырех тысяч. В Украине, в Черновцах, подтвержден один случай заболевания COVID-2019.

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