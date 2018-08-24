Во Львове решили оригинально отпраздновать День Независимости

Сегодня, 12:33

Главное действо праздника – гигантский видеомапинг на здании Львовской ратуши


Во Львове решили оригинально отпраздновать День Независимости.

Посмотреть во Львове будет на что. Начались два международных фестиваля. В частности, "Этновир", в котором принимает участие более сотни коллективов со всего мира, презентуют свою культуру и кухню.

Яркой художественной постановкой порадует и Львовский театр оперы и балета. Покажут ее на площади в 16.30.

Но главное действо праздника – гигантский видеомапинг на здании Львовской ратуши. Стены "оживут" и станут экраном. Зрители увидят историю становления Украины как государства.

Как известно, на сегодняшнем военном параде в Киеве в честь празднования Дня Независимости впервые официально прозвучало новое воинское приветствие, которое сменило пережиток Советского Союза, а также прозвучал "Марш новой армии".

Министр обороны Степан Полторак командовал парадом и обратился к военнослужащим "Слава Украине – Героям слава!", на что солдаты ответили "Слава!". Ранее, как было заведено еще с советских времен, на парадах к солдатам обращались "Здравствуйте, товарищи!", а в ответ звучало "Здравия желаем товарищ…".

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Кроме того, впервые на параде прозвучал "Марш новой армии" в исполнении президента Украины Петра Порошенко.

"Зродились ми великої години

З пожеж війни і полум’я вогнів.

Плекав нас біль за долю України,

Зростив нас гнів і лють на ворогів".

"Создали его на основе легендарной песни, написанной в конце двадцатых годов прошлого века. И символизирует он неразрывную связь между разными поколениями борцов за свободу Отечества", – объяснил глава государства.

Также одним из новшеств парада была отдельная "коробка" из 120 девушек-курсанток Военного института Киевского национального университета им. Т.Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации им. Героев Крут.

Смотрите полное видео военного парада в Киеве. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – около 300 человек.
Львов, День Независимости, парад

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Источник:

"Сегодня"

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