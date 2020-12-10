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Во Львове робот-хирург Da Vinci прооперировал первого пациента (фото)

10 декабря, 04:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Пациент обратился к медикам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение

Во Львове робот-хирург Da Vinci провел первую операцию. Его первым пациентом стал 50-летний мужчина из города Броды, Львовской области.

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Об этом в Facebook сообщил директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

"С помощью робота-хирурга Da Vinci в нашей больнице ликвидирована грыжа диафрагмы. И это – фантастика! Все сделано без единого разреза через проколы", – написал Самчук.

Фото: Олег Самчук/Facebook

Фото: Олег Самчук/Facebook

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По его словам, пациент обратился к медикам с подозрением на кишечно-желудочное кровотечение. Во время обследования выяснилось, что у мужчины слишком большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку.

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Самчук рассказал, что во время операции в нескольких метрах от пациента был хирург.

"Благодаря камере, которая транслировала изображение, и четырем "рукам" робота, которыми врач управлял на расстоянии, тот безукоризненно устранил проблему, сделав даже пластику", – добавил Самчук.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали о том, что в Черновицкой области выясняют обстоятельства смерти 69-летнего пациента больницы в присутствии врачей. Очевидцы заявили, что медики не сделали ничего для его спасения.

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Львов робот операция
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