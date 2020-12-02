Во Львове родители запретили переливать кровь ребенку на операции: медики нашли выход

Девочка уже идет на поправку

Львовские нейрохирурги провели особенную операцию на мозге 10-летней девочки. Медики удалили опухоль без кровопотери, поскольку родители девочки из-за религиозных убеждений не разрешили ей переливать чужую кровь.

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Об этом сообщает Zaxid.net.

Так, к медикам обратились родители 10-летней Екатерины из Львова. У дочки обнаружили большую опухоль головного мозга, которая давила на важные центры. Ее срочно надо было оперировать.

Такие операции врачи проводят часто, однако этот случай – особенный. Родители выдвинули свои требования, но медики знают, что во время операций на мозге тратится много крови.

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Детский нейрохирург Тарас Никитин рассказал, что представители религиозной общины обещали достать дорогие заменители крови, но этого не сделали.

Впрочем, выход из ситуации все-таки нашли. Врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи дали коллегам аппарат для переливания собственной крови. То есть кровь, которая теряется во время операции, собирается, очищается и становится пригодной для повторного вливания.

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Операция длилась более 8,5 часов. Нейрохирурги смогли удалить опухоль и не повредить при этом никакой важной области мозга.

"Девочка чувствует себя хорошо, она спокойно уже ходит по коридору отделения и что очень важно – не имеет никакого неврологического дефекта", - говорит Тарас Никитин.

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Сейчас девочка выздоравливает, в ближайшее время ее выпишут из больницы.

Напомним, этим летом в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

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