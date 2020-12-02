Українська
$ 28,56
34,22
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове родители запретили переливать кровь ребенку на операции: медики нашли выход

2 декабря, 16:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Девочка уже идет на поправку

Львовские нейрохирурги провели особенную операцию на мозге 10-летней девочки. Медики удалили опухоль без кровопотери, поскольку родители девочки из-за религиозных убеждений не разрешили ей переливать чужую кровь.

Реклама

Об этом сообщает Zaxid.net.

Так, к медикам обратились родители 10-летней Екатерины из Львова. У дочки обнаружили большую опухоль головного мозга, которая давила на важные центры. Ее срочно надо было оперировать.

Такие операции врачи проводят часто, однако этот случай – особенный. Родители выдвинули свои требования, но медики знают, что во время операций на мозге тратится много крови.

Реклама

Детский нейрохирург Тарас Никитин рассказал, что представители религиозной общины обещали достать дорогие заменители крови, но этого не сделали.

Впрочем, выход из ситуации все-таки нашли. Врачи Клинической больницы скорой медицинской помощи дали коллегам аппарат для переливания собственной крови. То есть кровь, которая теряется во время операции, собирается, очищается и становится пригодной для повторного вливания.

В тренде
Смерть пациентов во Львовской области: сын погибшей требует наказания виновных

Операция длилась более 8,5 часов. Нейрохирурги смогли удалить опухоль и не повредить при этом никакой важной области мозга.

"Девочка чувствует себя хорошо, она спокойно уже ходит по коридору отделения и что очень важно – не имеет никакого неврологического дефекта", - говорит Тарас Никитин.

Реклама

Сейчас девочка выздоравливает, в ближайшее время ее выпишут из больницы.

Напомним, этим летом в Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы.

Также мы рассказывали, как во Львове девочка попала на операционный стол из-за проволоки в торте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Львов кровь операция опухоль переливание крови
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больнице
На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больницеЗапад
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результаты
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результатыУкраина
Контрабандисты построили мост на границе, чтобы носить сигареты (фото)
Контрабандисты построили мост на границе, чтобы носить сигареты (фото)Запад
Не оказали помощь: на Буковине мужчина умер в присутствии врачей в приемном покое
Не оказали помощь: на Буковине мужчина умер в присутствии врачей в приемном покоеЗапад
Огромные очереди,
Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные властиУкраина
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять