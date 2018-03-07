Во Львове с кровью срывали концерт Ирины Билык, певице пришлось назвать Россию агрессором

Сегодня, 11:28

Вчерашнее выступление Билык – это последняя попытка коллаборантов прорваться во Львов, говорят активисты

Во вторник, 6 марта, во Львове едва не сорвался концерт певицы Ирины Билык. Накануне выступления, у входа в Оперный театр собрались около сотни участников "Економічного бойкотного руху" с плакатами о знаковых боях в зоне АТО и требованиями к певице озвучить свою политическую позицию. Чтобы напомнить о боевых потерях ВСУ на фоне "дружбы" с Россией, участники акции создали "кровавый коридор", разлив перед Оперой свиную кровь.

После недолгой потасовки между участниками акции и представителями певицы несколько активистов все-таки добрались до гримерки Билык. Там певица заявила, что ее "муж – гражданин России, однако сына они считают украинцем, а политика РФ хоть и агрессивная, но многие россияне сочувствуют Украине".

"Это последняя попытка коллаборантов прорваться во Львов. Никто в искренность Ирины Билык не поверил, но это будет наукой для других. А с руководством Оперы наш разговор еще не закончен", – рассказал "Сегодня" Олег Радык, глава "Економічного бойкотного руху".

Также известно, что львовские активисты не раз предупреждали, что будут протестовать против концерта Ирины Билык, однако к их предостережениям никто не прислушивался.

Напомним, недавно  Ирина Билык в интервью "Сегодня" рассказала о  молодом муже, достижениях и своих желаниях.

Ранее Ирина Билык поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным фото. Певица приняла ванну с лепестками роз.

 
Львов, концерт, кровь, потасовки

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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