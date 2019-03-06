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Во Львове с могилы диверсанта Николая Кузнецова украли барельеф

Сегодня, 17:18

Ранее с той же могилы была похищена пластина с именем и фамилией Героя Советского Союза

Фото: Facebook
Во Львове с могилы диверсанта Николая Кузнецова украли барельеф //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fe4/5b5/5c7fe45b5b80d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fe4/5b5/5c7fe45b5b80d.png Запад Ранее с той же могилы была похищена пластина с именем и фамилией Героя Советского Союза

Во Львове на территории музея "Лычаковское кладбище" на Холме Славы похитили бронзовый барельеф с гранитной надгробной плитой. На место происшествия вызывали полицию.

"На Холме Славы сегодня ночью похитили плоский барельеф с могилы Николая Кузнецова. Ранее была похищена пластина с надписью имени и фамилии", – сообщают в мэрии Львова.

Это не первый случай краж надгробных элементов с Холма Славы, поскольку мемориал – это открытый комплекс в парке, и доступ туда совершенно свободный. По предварительным данным, последний  случай – это банальная кража, а не акт вандализма.

Напомним, Холм Славы – мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны (в 1914-1915 годах), и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году. Находится в восточной части Львова в начале улицы Пасечная, является административной частью музея-заповедника "Лычаковское кладбище".
Общая площадь – 0,76 га. Объект имеет статус национального с 2002 года.

Ранее сообщалось, что в Золочеве повредили памятник Александру Пушкину.

А в ночь на 21 июня 2018 года во Львове неизвестные лица проникли на территорию Холма Славы и разрисовали могилу известного советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова.

Также во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славы советским вооруженным силам на улице Стрыйской.

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Тег Львов, вандалы, кладбище, могила, герой, кузнецов

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