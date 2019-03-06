Во Львове с могилы диверсанта Николая Кузнецова украли барельеф
Ранее с той же могилы была похищена пластина с именем и фамилией Героя Советского Союза
Во Львове на территории музея "Лычаковское кладбище" на Холме Славы похитили бронзовый барельеф с гранитной надгробной плитой. На место происшествия вызывали полицию.
"На Холме Славы сегодня ночью похитили плоский барельеф с могилы Николая Кузнецова. Ранее была похищена пластина с надписью имени и фамилии", – сообщают в мэрии Львова.
Это не первый случай краж надгробных элементов с Холма Славы, поскольку мемориал – это открытый комплекс в парке, и доступ туда совершенно свободный. По предварительным данным, последний случай – это банальная кража, а не акт вандализма.
Напомним, Холм Славы – мемориал в честь воинов, погибших в годы Первой мировой войны (в 1914-1915 годах), и в честь советских воинов, участвовавших в боях за Львов с немецкими войсками в 1944 году. Находится в восточной части Львова в начале улицы Пасечная, является административной частью музея-заповедника "Лычаковское кладбище".
Общая площадь – 0,76 га. Объект имеет статус национального с 2002 года.
Ранее сообщалось, что в Золочеве повредили памятник Александру Пушкину.
А в ночь на 21 июня 2018 года во Львове неизвестные лица проникли на территорию Холма Славы и разрисовали могилу известного советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова.
Также во Львове неизвестные раскрасили желто-синим Монумент боевой славы советским вооруженным силам на улице Стрыйской.
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