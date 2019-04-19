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Во Львове с высоты 13-этажа сорвался рабочий

Сегодня, 14:52

Житель Черкасс скончался на месте от полученных травм

Фото: Facebook

Во Львове разбился строитель. ЧП произошло 18 апреля на ул. Под Голоском, на новостройке ЖК "Aurum tower".

"Мужчина упал с высоты 13 этажа при проведении строительных работ и скончался до приезда скорой помощи", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

Погибший – работник строительной компании, житель г. Черкассы, 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, не так давно во Львовской области пенсионер, работая на стройке, упал с высоты и получил смертельные травмы.

Ранее сообщалось, что во Львове в лифтовую шахту с двенадцатого этажа упал строитель. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Кроме этого, мы писали, что в Нововолынске, на заводе железобетонных изделий погиб 46-летний местный житель. Как оказалось, с мостового крана оторвалась и упала на людей грузовая тележка, к которой прикреплена бадья для бетона.

Также во о Львове на одной из строек бетонная плита придавила двух рабочих. ЧП произошло в момент погрузки на автомобиль. 22-летний львовянин скончался на месте происшествия от полученных травм. Второй пострадавший – 63-летний местный житель, получил открытую черепно-мозговую травму. Его на "скорой" доставили в одну из больниц города.

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Тег стройка, Черкассы, строитель, высота

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