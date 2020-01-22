Во Львове шахтеры объявили голодовку и собираются перекрывать трассы: чего они хотят

/ Фото: Caity Mason/Facebook

Во Львове лидеры Независимого профсоюза горняков шахт ГП "Львовуголь" объявили бессрочную голодовку. Они требуют вернуть задолженность по зарплате. По их словам, сумма задолженности на сегодняшний день более 317 000 000 гривен, а зарплаты за осенние и зимние месяцы выплачиваются лишь частично.

"Голодовку в знак протеста против невыплаты зарплат объявили: руководительница Региональной организации Независимого профсоюза горняков Украины г. Червонограда Мирослава Кафтан (шахта "Лесная"), главы ПВО НПГУ шахт "Межиричанская", "Степная" и "Червоноградская" ГП "Львовуголь" – Василий Лесняк, Василий Семканич и Валерий Бабий соответственно", – сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Сейчас лидеры региональных профсоюзов находятся в помещении Львовской ОГА и заявляют, что не собираются покидать здание, пока не будет решен вопрос задолженности перед работниками предприятия. Кроме того, профсоюзники требуют, чтобы и.о. председателя Львовской ОГА срочно доложил президенту о критической задолженности.

Реклама

В то же время завтра, 23 января, шахтеры намерены в знак протеста перекрыть дороги международного значения Львов – Рава-Русская (в районе с.Добросин) с 10.00 до 13.00.

Напомним, проблема задолженности шахтерам существует уже не первый год. В Украине, по состоянию на сентябрь 2019 года, шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 млн гривен.

В то же время ранее в Кабмине заявили, что нашли деньги для погашения задолженности. Правительство отчиталось о том, что направило 322,6 млн гривен на выплату зарплаты шахтерам, требовавшим погасить задолженность.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама