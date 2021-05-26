Во Львове школьник на улице пытался изнасиловать женщину. Как его наказали

Молодая женщина возвращалась со свадьбы, когда на нее напал 18-летний парень – суд уже принял решение

Во Львове ученик 10-го класса пытался изнасиловать 26-летнюю женщину. Суд признал парня виновным, его приговорили к испытательному сроку.

Об этом говорится в решении Сиховского районного суда.

Инцидент произошел на улице Стрыйской, 45, еще в сентябре 2020 года, однако только в мае суд вынес приговор.

Тогда ночью молодая жительница Одессы возвращалась со свадьбы, когда на нее посреди улицы напал молодой человек. Пострадавшая смогла вырваться и вызвать полицию.

На суде парень признал вину и заявил, что сожалеет о совершенном. По его словам, из-за травмы головы не может объяснить своих действий.

Как выяснили правоохранители, парень учится в 10-м классе НРЦ "Оберег", экспертиза показала, что у нарушителя есть умственная отсталость, но он психически здоров и осознавал свои действия.

Суд признал виновным 18-летнего парня и присудил его к трем годам лишения свободы. Однако потом судья заменил приговор на условный срок – 1 год и 6 месяцев.

Напомним, в Киеве мужчина насиловал 13-летнего крестника для продажи порноконтента.

Кроме того, под Киевом пьяный внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.