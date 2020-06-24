Во Львове смягчили карантин: что разрешили

Эпидемиологическая ситуация в городе все еще «остается непростой»

В Львове, несмотря на большое число зараженных коронавирусной инфекцией, все же ослабили карантин. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Андрей Садовый.

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По его словам, решение о смягчении противоэпидемических мер приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. Итак, теперь во Львове будут открыты:

заведения общественного питания. В помещении разрешили принимать до 10 клиентов.

спортивные и фитнес-клубы. В зал тоже разрешили пускать до 10 посетителей.

Садовый отметил, что владельцы этих заведений должны будут обеспечить системное ИФА-тестирования для своих работников.

"Такие послабления являются вынужденным шагом для сохранения малого и среднего бизнеса. Эпидемиологическая ситуация остается непростой. Адаптивный карантин продлен до 31 июля", – добавил он.

Отметим, что за последние сутки COVID-19 диагностировали у 203 жителей Львовской области. Всего с начала эпидемии в регионе опасную инфекцию подхватили 4423 человека. 120 заболевших скончались, а 700 пациентов удалось спасти.

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Напомним, совсем недавно из-за ухудшения эпидемиологической ситуации во Львовскую область отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также мы сообщали, что из-за стремительного роста числа зараженных коронавирусной инфекцией Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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