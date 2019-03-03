Во Львове снесли Монумент славы воинам СССР: эпичный момент попал на видео

С третьего раза 30-метровую стелу советского памятника все же снесли

Во Львове снесли Монумент славы воинам СССР: эпичный момент попал на видео 2019-03-03T13:58:00+02:00 Запад С третьего раза 30-метровую стелу советского памятника все же снесли

Во Львове подрядчик городских властей снес 30-метровую стелу расположенного на улице Стрийской Монумента боевой славы советских Вооруженных сил. Официальная причина – аварийное состояние, в котором находился объект.

По соображениям безопасности демонтажные работы было решено проводить в ночь на 3 марта. На опубликованном видео видно, как работники перепаяли арматуру, поддерживавшую основание стелы, после чего она рухнула на землю, подняв клубы пыли.

В ближайшие дни бетонную конструкцию будут разбивать на части.

Стоит отметить, что снести стелу удалось лишь с третьего раза. В последний раз неудачная попытка была предпринята 1 марта – тогда подрядчики из компании "Промальтбуд" более шести часов пытались ее демонтировать, но монумент оказался прочнее, чем они думали.

На данный момент некоторые барельефы, украшавшие стелу, стали экспонатами во львовском "музее террора".

Добавим, что, кроме стелы, монумент состоит также из памятника советскому солдату и "Родины-матери". Какая судьба ждет их, остается неизвестным.

Как уже сообщалось ранее, стоимость демонтажных работ оценивается в 300 тысяч гривен.

Мы также писали, что экспертная комиссия Министерства культуры Украины одобрила перенос памятника русскому полководцу Александру Суворову, который находится возле военного лицея имени Ивана Богуна в Киеве.

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