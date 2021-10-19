Во Львове – солнце. Синоптики дали прогноз на 19 октября (карта)

Во Львове сегодня, 19 октября, синоптики прогнозируют солнечную и теплую погоду. Температура воздуха поднимется днем до 12 градусов тепла.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, в течении дня ожидается солнечная погода, а осадков не будет. Температура воздуха ночью опустится до 3-5 градусов, а днем поднимется максимум до 10-12 градусов тепла.
Далее по теме
Какой будет погода в Украине в октябре?
Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
Ранее мы писали
- Осеннее потепление запутало природу: в Украине зацвели каштаны и фруктовые деревья.
- Полтавский телеканал PTV, где прогноз погоды вели оголенные мужчины, снова оригинально подошел к погодному блоку. Теперь прогноз погодырассказывают на английском языке.