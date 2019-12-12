Во Львове сорвали сессию горсовета: появились фото и видео

Фото: zaxid.net

Во Львове неизвестные сорвали заседание Львовского городского совета. Люди ворвались в помещение, выбив входную дверь.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, 12 декабря в помещении Шевченковской районной администрации должно было состояться очередное заседание сессии, но внезапно туда ворвались люди. Они выбили входную дверь и повредили окна.

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Еще одно видео штурма, который не обошелся без столкновений с полицией, опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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Копы уже устанавливают обстоятельства происшествия и причастных к нему. Инцидент расследуют как хулиганство, а преступникам грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Кировоградской области, во время сессии городского совета в Кропивницком, депутат напал на местного жителя, который выступал с трибуны.

А в Бердичеве Житомирской области во время сессии городского совета в зал зашел человек, который облил себя бензином и поджег.

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