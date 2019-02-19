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Во Львове сотни людей молились за Героев Небесной Сотни

Сегодня, 17:16

Кроме этого, в городе открылась фотовыставка о событиях на Майдане пятилетней давности

Во Львове сотни людей молились за Героев Небесной Сотни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c1c/f13/5c6c1cf13352f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c1c/f13/5c6c1cf13352f.jpg Запад Кроме этого, в городе открылась фотовыставка о событиях на Майдане пятилетней давности

Во Львове сегодня, 19 февраля, возле Мемориала памяти Героев Небесной Сотни общей молитвой и возложением цветов почтили память погибших Героев.

"Работы по строительству Мемориала памяти Героев Небесной Сотни начались в прошлом году и уже выполнены на 30%. В частности, стелу  облицовали специальным металлом, а площадь перед стелой замощена гравием. Уже выгравированы из нержавеющей стали и установлены портреты Героев Небесной Сотни. Сейчас продолжаются работы над строительством первой смотровой площадки (всего таких площадок должно быть три)", – сообщают в ЛГС.

Как выяснилось, этот проект охватывает две части: пешеходный мост и площад в сквере. Вдоль улицы Кривоноса будет пешеходный мост с пандусом, что выводящий на террасу, которая сейчас не эксплуатируется (со стороны ул. Замковой). Там и будет создана площадь и стела, посвященная Героям Небесной Сотни.


А на площади Рынок сегодня открылась выставка фотографий шестерых авторов, как напоминание о событиях, произошедших на Майдане. Выставка  будет продолжатся две недели и там сегодня побывал брат погибшего Героя Небесной Сотни Степан Сольчаник.

Напомним, что Богдан Сольчаник – украинский историк, преподаватель кафедры новой и новейшей истории Украины в Украинском католическом университете во Львове. Погиб от пули "беркутовца" в 28 лет 20 февраля 2014 в Киеве на улице Институтской.

А во Львовском государственном лицее имени Героев Крут состоялось открытие памятной доски Герою Небесной Сотни Устиму Голоднюку. Памятную таблицу Герою Украины открыли отец Устима и побратим.

Устим Владимирович Голоднюк – боец ​​38 сотни самообороны Майдана, Герой Украины. Погиб в результате огнестрельного ранения в голову. Похоронен в Збараже. В 2008-2011 гг. учился во Львовском государственном лицее с усиленной военно-физической подготовкой имени Героев Крут.

Кроме этого, в кинотеатре ТЦ "Форум Львов" состоялся показ исторического фильма "Круты 1918", который просмотрели работники учреждений культуры и студенты Львовской области.

Добавим, что фильм "Круты 1918" начали снимать в 2017 году. Это исторический экшн по реальным событиям исторического боя на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года между силами УНР, где были киевские студенты и гимназисты-добровольцы, и большевиками.

Напомним, уже второй год подряд Львов приобщается к тихой акции "Ангелы памяти", когда школьники вместе с семьями Героев Небесной Сотни украшают аллею в центре города символическими бумажными ангелами.

Ранее сообщалось, что в столице Соединенных Штатов – Вашингтоне – прошли траурные мероприятия, которыми почтили память героев Небесной Сотни.

 

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Тег Львов, память, небесная сотня, Герои Небесной Сотни

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