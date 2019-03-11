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Во Львове сотни людей в "один голос" исполнили гимн Украины

Сегодня, 15:28

В городе отмечали 154-летнюю годовщину со дня первого публичного исполнения гимна

Фото: ЛОГА
Во Львове сотни людей в "один голос" исполнили гимн Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/661/1e0/5c86611e01107.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/661/1e0/5c86611e01107.jpg Запад В городе отмечали 154-летнюю годовщину со дня первого публичного исполнения гимна

Во Львове сегодня, 11 марта, по случаю 154-летия со дня первого публичного исполнения , на площади Рынок собрались сотни людей и исполнили Государственный  гимн Украины.

"Это мероприятие стало для львовян уже традиционным и символическим. Совместное исполнение гимна показывает, что мы едины в своей любви к родной стране. Государственный гимн прошел проверку временем, историческими событиями, а сегодня приобрел новые смыслы на фоне современных событий в Украине", – отмечает Петр Залуга, и.о. начальника управления внутренней политики ЛГС.



Добавим, что в 1862 году поэт Павел Чубинский написал "Ще не вмерли України...". Позже это стихотворение положил на музыку священник и композитор Михаил Вербицкий. Первое публичное исполнение состоялось 10 марта 1865 г. во время концерта, посвященного Тарасу Шевченко. Статус Государственного гимн Украины получил 15 января 1992 года.

Напомним, сайт "Сегодня" публиковал материал о том, как утвердили музыку и меняли слова украинского гимна. Как известно, в официальной версии только шесть строк, а впервые гимн спели в Перемышле.

Как сообщалось ранее, в День Независимости  в центре Донецка играл гимн Украины. Запись включили в автомобиле "Жигули" в самом центре города, в минуте ходьбы от здания так называемого "МГБ ДНР".

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Тег Львов, гимн, площадь, исполнение

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Сегодня

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