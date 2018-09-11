Во Львове сотни многоэтажных домов остались без воды
"Обезвоживание" связано с плановыми работами на магистральном водоводе
Во Львове жителей Франковсковского и Сиховского районов оставили как без холодного, так и горячего водоснабжения.
"Львовводоканал" информирует, 11 сентября, с 09.00 до 20.00 будет прекращена подача воды в Франковском и частично Сиховском районах, в связи с плановыми работами на магистральном водоводе диаметром 1420 мм на перекрестке ул. Гашека – Стрыйская", – сообщают в мэрии Львова.
Следовательно, почти на весь день прекращается подача воды в Сиховском районе, ограниченного пр. Червоной Калины, ул. Хоткевича, ул. Чукарина, ул. Хуторивка; жилой массив Новый Львов, жилой массив Броневая и Франковский район Львова.
Добавим, что Франковский район населяет более 140 тыс. жителей, а Сиховский – около 300 тысяч.
Напомним, недавно сообщалось, что во Львовской области 30-тысячному городу Новояворовск грозит коммунальный коллапс, где отключили горячую воду. Нет ее даже в школах и садах. И будут ли у горожан зимой теплые батареи, тоже остается под вопросом.
Ранее мы писали, о том, что что реально скрывается за вывеской "Львов – туристическая столица".
Также сообщалось,, что делать, если из крана вместо горячей воды течет холодная.
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