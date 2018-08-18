Во Львове спасатели из плена воды освободили более сотни людей: видео

Были отбуксированы 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей

Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове вынесли из затопленных автомобилей и маршрутных такси 130 человек, 15 из которых – дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области.

Отмечается, что 17 августа в 17:22 спасателям поступило сообщение о том, что в результате интенсивных осадков произошло подтопление ряда улиц Львова: Железнодорожная, Городецкая, Глубокая, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальная, Дидушка, Кульпаркивская, Торфяная и Дудаева.

"Вблизи рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", – говорится в сообщении.

В Службе спасения добавляют, что были отбуксированы 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей.

Кроме этого, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна, и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

"Напряженная ситуация сложилась на ул. Сахарова. Вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Подразделениями ГСЧС Львовщины были эвакуированы 53 человека, из них 6 детей ", – добавили в службе.

По состоянию на 20:30 17 августа к ликвидации последствий непогоды были привлечены 72 спасателя и 18 единиц техники.

Также сообщается, что во Львове полностью возобновили движение электротранспорта, прерванное сильным ливнем.

Мэр Львова Андрей Садовой отметил, что все дороги города уже проездные кроме межквартальных, очистка от упавших деревьев которых завершится в ближайшее время.

Также Садовой поблагодарил спасателей оперативную помощь городу, а также "всем, кто делал то, что мог".

Как сообщалось, во Львове прошел сильный ливень и затопил полгорода.

Кроме этого, мощный ураган прошел в Хмельницком. Всего за полчаса стихия повалила полсотни деревьев, обесточила улицы, а дороги города превратила в реки.

Ранее украинцам рассказали, как уберечься от шаровых молний. Традиционно редкое и загадочное природное явление этим летом фиксировали едва ли не каждый день.