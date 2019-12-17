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Во Львове спасатели проверили безопасность рождественской ярмарки

17 декабря, 14:23

Бойцы ГСЧС выясняли, готовы ли продавцы к возникновению чрезвычайных ситуаций

Во Львове спасатели проверяли, выполняются ли на рождественской ярмарке правила противопожарной безопасности. Торговцы показывали огнетушители, электроприборы и специальные полотна для борьбы с отрытым огнем.

В прошлом году именно на этой ярмарке загорелся один из лотков, где применяли запрещенные газовые баллоны. Тогда четыре человека пострадали, а один из продавцов из-за сильных ожогов умер.

Сейчас спасатели пришли с инспекцией, а нарушения, которые были обнаружены, торговцы ярмарки пообещали устранить.

"Должна быть в правильном состоянии электрика, ну чтобы все было на своих местах и средства тушения. Мы проходили инструктаж, все на месте, все работники знают о том, как себя вести в экстренных ситуациях", – признался продавец рождественской ярмарки Сергей Каплун.

"Основными нарушениями, которые мы сегодня увидели, это были проложенные электросети, которые не соответствовали требованиям правил эксплуатации электроустановок. И также некоторые люди немного сомневались в порядке действий на случай пожара", – отметил Назар Сало, ведущий инспектор отдела пожарной безопасности управления по предотвращению чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС во Львовской области.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.

В частности, 4 декабря в Одессе в здании колледжа на Троицкой произошел масштабный пожар, жертвами которого стали 16 человек.

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Источник: Сегодня

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