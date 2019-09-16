Во Львове спасатели сняли с балкона девушку, которая не могла выбраться из квартиры

Женщина была закрыта в доме и не имела ключей

Во Львове спасатели сняли с балкона женщину, которая четыре дня не могла выбраться из квартиры / Фото: Facebook

Во Львове спасатели сняли с балкона женщину, которая четверо суток провела в закрытой квартире, потому что не могла открыть дверь.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

"Прибыв на место, спасатели с помощью коленчатого автомобильного подъемника попали на балкон квартиры, сняли девушку и спустили ее вниз. Девушку 1994 года рождения было передано работникам полиции. Как сообщила потерпевшая, она четверо суток была закрыта в квартире", – говорится в сообщении.

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Девушка в медицинской помощи не нуждалась. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, не так давно в Харькове две девушки-подростка выбрались на крышу торгового центра и не могли оттуда спуститься.

"Две девушки прыгнули с крыши соседнего шестиэтажного здания на крышу пятиэтажки, а вот обратно залезть уже не могли. Затруднились девушки и найти выход из этого здания, после чего и вызвали сотрудников Нацполиции и Службы спасения", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее в Киеве прошли совместные учения полицейских и спасателей. Их провели в связи с участившимися сообщениями о минировании зданий в столице.

Было разыграно две ситуации. В первой – нашли мину времен Второй Мировой войны. Место находки огородили лентой, взрывное устройство изъяли. Такие снаряды находят часто. Последний нашли несколько недель назад под Киевом.

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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