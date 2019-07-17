Во Львове врачи спасли уникальную девочку-"дюймовочку"

Недоношенный ребенок после рождения был размером с ладонь

Во Львове врачи спасли новорожденную девочку-"дюймовочку" – малышка при рождении была размером чуть больше ладони, а ее вес был менее 500 граммов.

Впервые в Украине медики выходили ребенка, который появился на свет на 23-й неделе беременности. Малышка не дышала, все органы были недоразвиты. Родители отказались от Иры, но львовские медики – нет.

К неонатологическому центру Львовской областной больницы несут подарки и воздушные шарики. Прочитав в соцсетях историю маленькой Иры, десятки людей решили выразить свое восхищение.

"Моя дочь 13 лет назад родилась с весом 940 грамм. Мы это пережили и нам это очень близко. Мы очень рады за эту девочку, тому, что она выжила", – со слезами на глазах говорит львовянка Оксана Савьяк.

"Медсестры ей приносят подарки, наши санитарки, врачи, родители, которые о ней знают. Одежды столько, что можем менять ее каждый день по пять раз, она у нас модная девочка", – говорит о спасенном ребенке медсестра неонатологического центра Львовской областной клинической больницы Наталья Шулига.

В это отделение малышку привезли из роддома. Иринкой девочку назвали родители, но через несколько дней после рождения отказались от нее. Ребенок появился на свет лишь на 23-й неделе беременности, девочка была крайне слабой.

В больнице Ирочке на память подарили фотоальбом. Здесь есть фото, сделанное после рождения: ее рост составлял всего 27 сантиметров, чуть больше ладони. К тому же, после рождения малышка потеряла в весе и попала в эту больницу, весив всего 440 граммов.

Врачи целый год выхаживали кроху. Иринка – самая маленькая из преждевременно рожденных детей, которых смогли спасти в Украине.

"Она не дышала, не имела возможности самостоятельно дышать. Очень незрелые легкие, другие органы", – говорит заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряна Салабай.

А сейчас Ира почти не имеет проблем со здоровьем. Есть близорукость, которую можно исправить.

"Мы празднуем год, но фактически ей семь полных месяцев. И она не имеет пороков развития. Вы видите, она адекватно реагирует, радуется жизнью, узнает персонал. Она имеет хороший аппетит", – рассказывает лечащий врач Ольга Децик.

Сразу после дня рождения Иру передадут в детский дом, где она будет ждать любящих маму и папу.

Напомним, ранее в Одессе, в детской городской клинической больнице № 3 в Суворовском районе, родильном доме №7 в Киевском районе, а также в роддоме № 1 в Приморском районе открыли "окна жизни", где спасают детей, от которых отказались родители.

Благодаря такому "окну жизни" во Львове удалось спасти малыша. Ему было всего три недели от рождения. Мать оставила "на память" лишь детскую соску.

В Минздраве ранее сообщили, что в Украине растет число новорожденных, от которых в роддоме отказываются родители. Украинцы оставляют в родильных домах почти по 400 детей-отказников в год.

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