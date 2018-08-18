Во Львове стартовал Всемирный форум украиноведческих воскресных школ

Сегодня, 01:49

Как отметила Марина Порошенко, главная задача Форума – сохранение украинского языка и традиций


Сохранить и популяризировать украинский язык за рубежом – главная задача стартовавшего 17 августа во Львове первого Всемирного форума украиноведческих воскресных школ.

Обменяться инновациями съехались 200 учителей из 36 стран. Форум открыла Марина Порошенко. В течение пяти дней педагоги будут обмениваться опытом и рассказывать о своих достижениях, а по итогам форума разработают программу сотрудничества между учителями в Украине и за рубежом

"Самая главная цель, которую на сегодняшний день мы поднимаем на форуме, – это сохранение украинского языка. О том, чтобы мы действительно несли по всему миру информацию об Украине, о том, что происходит на сегодняшний день в Украине, о правильном и верном освещении событий, и о том, насколько нам важно на сегодняшний день отстоять украинский язык, украинскую культуру, украинскую историю", – рассказала глава Украинского культурного Фонда Марина Порошенко.

Напомним, нынешние выпускники десятками тысяч штурмуют филфаки и юридические специальности, а изучать точные науки готовы всего несколько сотен человек. Таковы результаты промежуточных итогов вступительной кампании этого года. "Сегодня" выяснила, какие специальности популярны в Украине, а какие забыты и почему.
образование, форум, украинский язык, Марина Порошенко

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"Сегодня"

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