Во Львове стартует уникальная художественная выставка Slovenia/ART scanning и Photoarchive

Сегодня, 16:52

Главное задание этого проекта – увидеть Словению глазами художников


Во Львове проходит необычная выставка. Фото: facebook.com

Во Львове проходит необычная выставка. Фото: facebook.com

Во Львове проходит необычная выставка. Фото: facebook.com

Во Львове проходит необычная выставка. Фото: facebook.com

Во Львове, сегодня, 23 мая, в 17.00 в Национальном музее им. Андрея Шептицкого, что на проспекте Свободы, 20, состоится открытие выставочных проектов Slovenia/ART scanning и Photoarchive.

По словам организаторов, главное задание этого проекта – поделиться впечатлениями украинских художников, которые путешествовали  по Словении Они открыли для себя архитектуру города Любляны, средневековый Пиран и пещеры Постойна Яма, а также самую красивую во всей Словении гору Триглав.

"Словения очарует каждого своими красотами – горные хребты, заснеженные склоны и долины, прозрачная вода озер, водопады, море, величественные леса. А словенцы – это серьезные, трудолюбивые люди и фанатичные аккуратисты. Тамошние улочки – все свежие и "умытые", а домики  утопают в цветах и зелени", – сообщают организаторы выставки.

Все это сделано для того, чтобы не рассказывать о Словении сухими словами и штампами, а поведать обо всем путем творческих ассоциативных образов, с использованием новейших медиа и живописи.

Проекты Slovenia / ART scanning и Photoarchive были представлены в Харькове в Центре современного искусства "ЕрмиловЦентр", также экспонировались в Художественном Арсенале и в Министерстве иностранных дел Украины в Киеве.

Выставки проходят при содействии Посольства Республики Словения в Украине и Консульства Республики Словения в Харькове.

Ранее сообщалось, что в Киеве открылась жизнеутверждающая выставка "Вокруг угла". Привычные натюрморты дополняют зашифрованные послания-атомы, имеющие форму зайцев. Пейзажи рассекают бумажные самолеты, на которых пестрят добрые слова, делающие жизнь человека счастливей.

Также мы писали, что Федор Романов с Черниговщины – художник без рук, создает уникальные полотна. Его работы попали на выставку в столице. На ней представлены работы и других художников с физическими недостатками. 
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"Сегодня"

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