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Во Львове на скорости столкнулись две легковушки: момент ДТП попал на видео

30 сентября, 10:48

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В больницу госпитализировали 25-летнюю женщину

Во Львове столкнулись две легковушки, в результате чего пострадала женщина. Момент столкновения авто попал на видео.

Соответствующую запись опубликовала пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 21:00 29 сентября на перекрестке улиц Выговского и Любинской.

Столкнулись автомобили Renault Logan и Peugeot. Оба водителя являются 39-летними жителями Львова. В результате сильного удара в больницу госпитализировали 25-летнюю пассажирку Renault с подозрением на сотрясение мозга.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняет полиция.

Напомним, ранее во Львове водитель легковушки съехала с дороги на тротуар и на остановке общественного транспорта дважды сбила женщину-пешехода.

Также мы рассказывали, что неподалеку от Мукачева в ДТП погибли три человека: водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров.

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ДТП Львов столкновение
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