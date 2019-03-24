Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

Во Львове столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек

Сегодня, 15:59

Водитель BMW на момент аварии был пьян

Фото: ГУНП во Львовской области
Фото: ГУНП во Львовской области.
Во Львове столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/788/d17/5c9788d176061.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/788/d17/5c9788d176061.jpg Запад Водитель BMW на момент аварии был пьян

Во Львове в результате столкновения двух легковушек пострадали шесть человек. Один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе местной области.

Жуткое ДТП произошло поздно вечером 23 марта на улице Шевченко во Львове. Там столкнулись BMW 530, под управлением 29-летнего местного жителя, и Volkswagen, за рулем которого находился 18-летний житель Яворивского района.

В результате аварии с травмами в больницу госпитализировали обоих водителей, а также четырех пассажиров автомобилей. Среди пострадавших есть 17-летняя девушка. Кроме того, у водителя BMW медики диагностировали алкогольное опьянение.

"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, Львов, столкновение, легковушки, пострадавшие

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Львовской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

Сегодня, 14:55

Пострадавший от полученных травм умер на месте

В Одесской области легковушка вылетела в кювет: пять человек оказались в больнице

Сегодня, 12:24

Водитель не справился с управлением и съехал с дороги

Страшное ДТП в Одессе: легковушка влетела в столб, есть погибшие

Сегодня, 12:05

Пассажирка погибла на месте аварии, водитель скончался в реанимации

Водителю маршрутки, сбившему трех женщин на Дорогожичах, избрали меру пресечения

Сегодня, 00:45

В качестве меры пресечения суд избрал ночной домашний арест

Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Заворотнюк объяснила, почему назвала новорожденную дочь Милой

Из-за похорон Началовой соцсети осудили российскую эстраду

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине

Проблемы у Юлии Началовой начались после операции на груди

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру
Загрузка...

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

Сегодня, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Предметы на выбор и интернатура для учителей: что поменяется в украинских школах

Вчера, 07:39

Правительство одобрило законопроект об "Общем среднем образовании"

Где ждать дождей, а где снега: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:28

В понедельник, 25 марта дожди зальют всю Украину (в восточных областях выпадет мокрый снег)

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

22 марта, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

В России умерла известная советская актриса

"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть

Документалка про менструацию получила Оскар