Во Львове столкнулись две легковушки: пострадали шесть человек
Водитель BMW на момент аварии был пьян
Во Львове в результате столкновения двух легковушек пострадали шесть человек. Один из водителей был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе местной области.
Жуткое ДТП произошло поздно вечером 23 марта на улице Шевченко во Львове. Там столкнулись BMW 530, под управлением 29-летнего местного жителя, и Volkswagen, за рулем которого находился 18-летний житель Яворивского района.
В результате аварии с травмами в больницу госпитализировали обоих водителей, а также четырех пассажиров автомобилей. Среди пострадавших есть 17-летняя девушка. Кроме того, у водителя BMW медики диагностировали алкогольное опьянение.
"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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