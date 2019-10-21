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Во Львове столкнулись маршрутки: десять пострадавших

21 октября, 11:41

Авария произошла на проспекте Чорновола

Во Львове столкнулись два маршрутных автобуса. Предварительно установлено, что за медицинской помощью обратилось десять человек.

"Сегодня, 21 октября, в 09.20 на проспекте Чорновола произошло ДТП. Автобусами управляли львовяне возрасте 45 и 56 лет", – сообщают в полиции.

Как предварительно выяснили правоохранители, пострадали десять пассажиров автобусов, Теперь диагнозы устанавливаются.

На месте полиции работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

На автодороге "Львов – Шегини", между селами Зимна Вода и Конопница, что в Пустомытовском районе, столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Ранее во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей и автобуса. Возле села Великие Подлески Каменка-Бугского района произошло столкновение между Mercedes Vito, Volksvagen Jetta и туристическим автобусом Neoplan.

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Источник: Сегодня

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