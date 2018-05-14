Во Львове столкнулись сразу семь автомобилей

Сегодня, 13:30

В результате столкновения травмы получил водитель "девятки"

На месте аварии. Фото: facebook.com/MVS.LVIV/
На месте аварии. Фото: facebook.com/MVS.LVIV/

Во Львове сегодня, 14 мая, около 11:00 на улице Богдановской произошло дорожно-транспортной происшествие с участием семи автомобилей.

"Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter, Peugeot, ВАЗ-2101, грузовик Dodge, ВАЗ-2104, Toyota и ВАЗ-2109", – сообщают в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

В результате столкновения травмы получил водитель "девятки". Пострадавшего доставили в больницу, врачи устанавливают ему диагноз.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия, лица водителей, а также количество пострадавших.

Напомним, не так давно во Львове  из-за тумана столкнулись сразу семь  автомобилей, два из них в результате оказались в кювете. Масштабная авария произошла возле села Басовка в районе съезда с кольцевой дороги Львова. В результате пострадал пешеход, который попал под колеса одного из автомобилей.

Раннее  на автодороге Киев-Ковель, возле села Городец Ровенской области, произошло ДТП с участием семи автомобилей. Травмы получили четыре человека.

Также мы писали, что  семь автомобилей столкнулись в Запорожье.
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"Сегодня"

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