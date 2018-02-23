Во Львове судили добровольцев ОУН: обвиняемый вскрыл себе вены

По данным СБУ, молодые люди планировали взорвать три участка международных железнодорожных сообщений

Во Львове суд вынес обвинительные приговоры трем членам "Добровольческого движения ОУН" Роману Парамущаку, Василию Шпику и Андрею Макаришину, которые в августе позапрошлого года пытались взорвать три участка международных железнодорожных сообщений.

"Задержали злоумышленников 7 августа 2016 г. во время подготовки к теракту. Один из них открыл стрельбу и ранил сотрудника спецслужбы", – сообщают в пресс-службе СБУ.

В ходе обысков во Львове у задержанных изъяли гранатометы РПГ-7 и РПГ-26, автомат Калашникова, пистолеты Макарова, две тысячи патронов, 19 гранат, два килограмма тротила, около 10 килограмм веществ, являющихся составляющими для изготовления взрывчатки, электродетонаторы, запалы и др.

Среди личных вещей также обнаружили литературу о методах партизанской войны, инструкции изготовления самодельных взрывных устройств и способы подрыва железнодорожного полотна. На компьютерах – карты, где отмечены места дислокации воинских частей, подразделений правоохранительных органов и другие объекты, где хранится военная техника, оружие, боеприпасы, а также предприятия, где используется промышленная взрывчатка.

Обвиняемые признали свою вину и в соответствии с решением суда получили пять, четыре и три года лишения свободы. Двоим из них заменили "реальное наказание" на 3-летний испытательный срок.

Как сообщает пресс-служба "Добровольческого движения ОУН", Роман Парамущак, который будет отбывать реальный срок, в знак протеста после оглашения приговора в здании суда порезал себе вены. Парню вовремя оказали медицинскую помощь.

Напомним, не так давно сотрудники СБУ задержали во Львове две группы провокаторов, активисты одной из леворадикальных группировок собирались выйти "первомайским маршем", чтобы привлечь к провокациям своих оппонентов и дестабилизировать ситуацию.

Как сообщалось ранее, утром 4 февраля в Ужгороде в здание Союза венгров бросили "коктейль Молотова". В организации отметили, что это может быть провокацией.