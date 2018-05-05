Во Львове торжественно отметили день рождения города

5 Мая 2018, 17:54

Яркое шествие прошло во Львове в честь 762-й годовщины города


Во Львове на 762-ю годовщину основания города провели костюмированное шествие, в котором приняли участие средневековые рыцари и дамы, конный король Лев, а также танцовщики и музыканты, спортсмены, театралы и оркестры.

Всего в праздничном марше поучаствовали более полутора тысяч человек. А посмотреть и сфотографировать яркое действо пришли многие тысячи львовян и гостей города. С музыкой, танцами и песнями они дошли до главной площади, а уже под ратушей "король Лев" передал символические ключи от города нынешнему мэру.

"Хочется всегда, чтобы мой город процветал, чтобы он был европейским городом, каким он есть сейчас, и культурной столицей", – от имени короля Лева заявил Алексей Кравчук на центральной площади города.

Напомним, в пасхальное воскресенье 8 апреля на улице Дерибасовской в центре Одессы копы с применением силы задержали троих мужчин, которые оказывали им активное сопротивление.

А днем раньше одесские полицейские изъяли крупную партию оружия и боеприпасов. По оперативным данным СБУ, изъятое оружие могло быть использовано для провокаций в местах массового скопления людей.
Львов, праздник, день города

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"Сегодня"

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