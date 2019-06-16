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Во Львове трагически погибла известная гимнастка

16 июня, 15:35

77-летняя женщина стала жертвой наезда автомобиля

В 24-й бригаде рассказали подробности гибели бойца на передовой
В 24-й бригаде рассказали подробности гибели бойца на передовой. Фото: Facebook

Во Львове трагически погибла известная в прошлом спортсменка – гимнастка Любовь Рассихина. Как стало известно, женщина попала под колеса автомобиля, сообщил на своей странице в Facebook спортивный журналист, руководитель пресс-службы ФК "Карпаты" Юрий Назаркевич.

"У Привокзального рынка, на Городецкой, автомобиль наехал на Любовь Рассихин. Женщина шла на поезд, ехала к своей дочери. К сожалению, смерть наступила мгновенно", – написал он.

Также журналист добавил, что "мастеру спорта по гимнастике, судье международной категории Любове Рассихиной было 77 лет и она несколько десятилетий возглавляла специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва при львовском СКА".

"Любовь Рассихина – жена Бориса Рассихина, который выступал за "Карпаты" еще в 1963 году, в первый год существования команды, в 70-е годы прошлого века работал в тренерском штабе "Карпат", а в 1989 году был главным тренером возрожденного львовского клуба", – рассказал Назаркевич.

По его словам, Любовь и Борис Рассихин прожили вместе почти 60 лет.

"Коллектив футбольного клуба, ветераны и болельщики команды "Карпаты" выражают искренние соболезнования семье Рассихиных. Вечная память ... ", – резюмировал он.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

В стране намерены проектировать дороги с безопасными левыми поворотами на оживленных трассах. Именно в таких местах чаще всего случаются аварии. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, Львов, гимнастка, смертельное ДТП

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Сегодня

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