Во Львове трех мужчин госпитализировали с лептоспирозом

Во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали трех мужчин, у которых диагностировали инфекционное заболевание – лептоспироз. Двое больных – из Львова, третий – житель Жовковского района.

Об этом сообщает Захид.net со ссылкой на врача-эпидемиолога этой больницы Наталью Тимко.

По ее словам, львовянин, который живет неподалеку проспекта им. В. Чорновола, сообщил, что во время потопа во Львове (17 августа – ред.), его дом затопило. Ему пришлось ведром вычерпывать воду из дома. Работал без перчаток и поцарапал руки. Через эти царапины могла попасть инфекция.

Мужчина из Жовковского района заболел лептоспирозом, искупавшись в пруду.

Другой львовянин, проживающего вблизи Галицкого перекрестка, рассказал медикам, что в его доме завелись крысы. На них охотился домашний кот и пойманных оставлял на пороге. Хозяин выбрасывал грызунов в перчатках, но однажды сделал это без них. И после этого заболел лептоспирозом.

Лептоспироз – это острое инфекционное заболевание людей и животных, вызываемое возбудителем лептоспирой, и характеризуется поражением печени, почек, мышц и сопровождается постоянной лихорадкой.

С момента заражения до начала болезни проходит от 6 до 20 дней. Заболевания в большинстве случаев начинается остро, повышается температура тела до 39-40 С, больные жалуются на сильную головную боль, слабость, боль в мышцах, особенно икроножных.

Основными носителями возбудителя лептоспироза в природных условиях является крысы, полевые мыши, землеройки, ежи.

Заражение обычно происходит в воде через поврежденную кожу или слизистые оболочки. В то же время, от человека к человеку эта инфекция не передается.

Напомним, недавно во Львове от лептоспироза скончался 30-летний мужчина.Накануне заболевания ловил рыбу и купался в водоеме Тернопольской области.

Ранее в Запорожье врачи зарегистрировали смертельный случай из-за страшного инфекционного заболевания – лептоспироза. По данным медиков, человек умер после заражения лептоспирозом из-за осложнений, вызванных заболеванием.