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Во Львове три человека выпали с балкона из-за обвала перил

1 июня, 03:34

Елена Вус Елена Вус

Двое пострадавших имели признаки алкогольного опьянения

В воскресенье, 31 мая, во Львове, где ранее спасатели сняли с балкона девушку, которая не могла выбраться из квартиры, на улице Литвиненко, 13, из-за обрушения перил трое людей выпали с балкона второго этажа. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу скорой помощи.

Об этом сообщает горячая линия Львова.

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По предварительной информации врачей скорой помощи, среди пострадавших женщина и двое мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения.

Как указано в сообщении, вызов поступил в 19:08.

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Так, женщина 32-х лет получила закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом поясницы; мужчина 38 лет – закрытый перелом нижней трети обеих предплечий, ЗЧМТ, а мужчина 34-х лет – ушиб правого плеча.

Ранее в центре Харькова, на перекрестке улиц Чернышевского и Жен-Мироносиц рухнул балкон Художественного музея.

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А в центре Одессе со здания неожиданно упал фрагмент карниза и травмировал молодую женщину. ЧП произошло возле дома №10 по Успенской улице.

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