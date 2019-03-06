Во Львове три женщины прямо из салона красоты попали в больницу
Пострадавшие отравились угарным газом
Во Львове в салоне красоты, что на ул. А. Венецианова, отравились угарным газом три работницы заведения. Инцидент произошел 5 марта около 19.55.
"В состоянии средней степени тяжести пострадавших 1990, 1994, 1996 годов рождения госпитализировали в Областную клиническую больницу Львова", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.
Как оказалось, в помещении был установлен 2-х контурный газовый котел. Работниками "Львовгаз" подача газа приостановили. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, не так давно во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.
Ранее в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию.
Кроме этого, в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
Также мы сообщали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек.
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