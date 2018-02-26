Во Львове учительница должна выплатить 300 тысяч за смерть школьника

Бывшую учительницу физкультуры львовской школы-интерната №1 окончательно обязали уплатить 300 тыс. гривен семье 9-летнего мальчика, который после уроков выпал из окна третьего этажа и погиб. Таким образом Апелляционный суд Львовской области отказался смягчать наказание учительнице, оставив в силе приговор Франковского райсуда. Об этом сообщает издание zaxid.net.

"Учительницу осудили еще в конце августа 2017 года. Однако приговор так и не вступил в силу, поскольку адвокаты женщины подали апелляцию", – говорится в сообщении.

Адвокаты утверждали, что учительница не должна отвечать перед законом за этот трагический случай, ведь после занятий мальчика передали маме, которая осталась пить кофе с классной руководительницей.

Кроме этого, стало известно, что родители мальчика скрыли от администрации школы информацию, что мальчик страдает психическими расстройствами. Дома они даже выкрутили все ручки на окнах, чтобы избежать самого худшего.

Впрочем, суд отверг все аргументы защитников, решив, что учительница плохо выполняла свои обязанности.

Ранее мы писали, что новость о гибели 9-летнего Остапа, который выпал из окна третьего этажа школы-интерната №1, вызвала во Львове настоящий скандал. Как оказалось, после окончания уроков, мать сказала школьнику подождать ее в коридоре. Пока Остап ждал маму, то увидел Екатерину Михайловну, и попросился к ней в класс почитать журнал "Ангелятко". Учительница его впустила, но тут позвонили и она, выходя, "на автомате", закрыла двери на ключ.

Также мы писали, что в мае 2012 года в одном из крымских санаториев с аварийного балкона упала и разбилась львовская школьница Диана Сидельник.