Во Львове угарный газ убил известную художницу

Оксана Бондарук была директором "Школы современных искусств", где учились дети

Фото: Facebook

Во Львове угарный газ убил известную художницу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1f8/fc1/5ca1f8fc18f57.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1f8/fc1/5ca1f8fc18f57.jpg 2019-04-01T14:43:34+03:00 Запад Оксана Бондарук была директором "Школы современных искусств", где учились дети

Во Львове сегодня, 1 апреля, около 4:40, в доме на улице Свенцицкого, 13 произошла трагедия. Из-за отравления угарным газом погибла 47-летняя местная жительница. Также в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Областную клиническую больницу 50-летний мужчина.

По предварительным данным, погибла Оксана Бондарук — художник-модельер, преподаватель живописи, специалист по дизайну, основатель и директор "Школы современных искусств", где обучались дети.

Для многих людей гибель Оксаны Бондарук стала настоящей утратой:

Добавим, что помещение в 3-этажном доме было оборудовано, как студия искусств и оснащено газовой колонкой а также тремя печками. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Ранее мы сообщали, что во Львове погибли трое киевлян от отравления угарным газом. Еще двух человек госпитализировали.

Ранее мы писали о трагедии в Ивано-Франковске, где во время пожара погибла семья из шести человек.

Также мы писали, что в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.

Также сообщалось, что во Львове угарный газ убил троих человек и собаку

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