Во Львове угарный газ убил троих человек и собаку

Сегодня, 23:05

На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших

фото из открытых источников
фото из открытых источников

Вечером 7 марта во Львове на ул. Сигнивка от отравления угарным газом погибли три человека. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская.

"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире по улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела – мужа и жены", – отметила она.

"Предварительно установлено, что смерти наступили в результате отравления угарным газом", – отметила Добровольская.

На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.

Как сообщают во Львовском горсовете, на втором этаже также была обнаружена мертвая собака.

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Отмечается, что дом – двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.

Напомним, недавно  в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Также стало известно, что в тот день мужчина и женщина гнали самогон на собственной кухне, где и произошла трагедия.

А в поселке Оброшино Пустомытовского района Львовской области в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.

Также мы писали, что в  Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
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