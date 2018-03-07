Во Львове угарный газ убил троих человек и собаку
На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших
Вечером 7 марта во Львове на ул. Сигнивка от отравления угарным газом погибли три человека. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь ГУ НП во Львовской области Светлана Добровольская.
"Сегодня около 19:30 в полицию поступила информация о том, что в квартире по улице Сигнивка на первом этаже обнаружили тело мужчины без признаков жизни. Когда следственно-оперативная группа и спасатели приехали на место происшествия, на втором этаже обнаружили еще два тела – мужа и жены", – отметила она.
"Предварительно установлено, что смерти наступили в результате отравления угарным газом", – отметила Добровольская.
На месте инцидента работают следователи, устанавливаются все обстоятельства и личности погибших.
Как сообщают во Львовском горсовете, на втором этаже также была обнаружена мертвая собака.
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Отмечается, что дом – двухэтажный, 8-квартирный. Отопление в нем печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка.
Напомним, недавно в Хмельницкой области двое пенсионеров во время варки самогона отравились испарениями сопутствующих "процессу" газов и масел. Работники констатировали смерть 68-летней хозяйки дома. 71-летний мужчина в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Также стало известно, что в тот день мужчина и женщина гнали самогон на собственной кухне, где и произошла трагедия.
А в поселке Оброшино Пустомытовского района Львовской области в частном доме угарным газом отравились шесть человек, из них – трое детей.
Также мы писали, что в Шумске Тернопольской области произошло массовое отравление угарным газом.
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