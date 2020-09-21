Во Львове умер бездомный, жестоко избитый двумя молодчиками

Во Львове умер 64-летний мужчина, жестоко избитый двумя подростками. Он стал второй жертвой нападения, и подозреваемым, парням 16 и 18 лет, теперь грозит пожизненное заключение.

Как сообщила заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии львовской Клинической больницы скорой помощи Наталья Матолинец, врачи девять дней боролись за жизнь мужчины, сообщает ZAXID.NET.

По словам медика, пострадавший умер не приходя в сознание. Врачи признавали, что шансов на выздоровление у него практически не было.

"У мужчины была тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени с кровоизлиянием в мозг, травма туловища, множественные очаги ушибов по всему телу, перелом руки. Он был в глубокой коме, на искусственной вентиляции легких", – рассказала Матолинец.

Напомним, что первой жертвой нападения стал 70-летний львовянин, он умер на месте происшествия. Пострадавших обнаружили в одном из заброшенных зданий, а позже оказалось, что оба были бездомными.

Ранее мы сообщали, что в Харькове пьяный отец избил фельдшера скорой, которая приехала на помощь его четырехлетней дочери. В итоге – госпитализировать пришлось 28-летнего фельдшера "скорой". Пьяному дебоширу теперь грозят исправительные работы на срок до года.

Также напомним, в Ровно напали на врача "скорой", который приехал на вызов. Пока бригада спасала парня в автомобиле, его нетрезвый приятель набросился на женщину с кулаками. В результате нападения врач Елена Михайлова получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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