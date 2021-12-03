Во Львове умер директор Дома ученых, где прошла скандальная БДСМ-вечеринка

В пятницу, 3 декабря, скончался директор Дома ученых, где недавно прошла скандальная вечеринка блогеров, Роман Славитич. Он потерял сознание прямо в помещении городского совета.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета Львова.
Что известно о смерти?
Романа Славитича не стало в возрасте 75 лет.
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В помещении Львовского горсовета утром 3 декабря директору Дома ученых Роману Славитичу стало плохо. По словам работницы мэрии, мужчина зашел в кабинет. Женщина заметила, что у Славитича был нездоровый вид, поэтому предложила ему стакан воды.
Мужчина сел за стол и потерял сознание. Сотрудники мэрии вызвали скорую и начали сердечно-легочную реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора.
Медики приехали на место вызова и начали проводить реанимационные мероприятия. Они боролись за жизнь Романа Славитича в течение часа. Однако врачам не удалось спасти мужчину.
Умер на приеме у заместителя мэра
Как сообщил Андрей Москаленко, накануне вечером Роман Славитич попросил его о встрече. На следующий день на приеме работница мэрии заметила, что мужчина выглядит не очень хорошо, и он сразу потерял сознание.
Когда Москаленко пришел в кабинет, то сразу же начал помогать коллегам реанимировать мужчину до приезда медиков.
"Мне сейчас немного сложно говорить об этом. Прошу понять состояние и дать время, искренние соболезнования всем родным и близким господина Романа. Светлая память!" – добавил Москаленко.
Скандальная БДСМ-вечеринка в Доме ученых
27 ноября блогер Александр Залиско громко отпраздновал свой день рождения в Доме учителя во Львове – с эротическими танцами, акробатами и диджеями. Вел мероприятие известный ведущий Владимир Остапчук.
После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие проходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.
На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения "как хочет". После этого он продолжил выкладывать видео с праздника в своих сторис.
Дом ученых, в котором прошли празднования, закрыли
Комиссия ТЭБ и ЧС провела специальное заседание, в ходе которого приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины. Официальной причиной назвали – нарушение карантинных требований.
Львовяне пожаловались, что "мероприятия" позволили проводить в Доме ученых – культурном наследии Львова. Они обвиняют руководство в том, что они сдали это помещение в аренду.
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