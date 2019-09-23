Во львовском военном госпитале умер 20-летний курсант Академии сухопутных войск Юрий Пьянило, которого во время отпуска жестоко избили в ночном клубе Червонограда.
По информации правоохранителей, во время драки в клубе "Вилма" 25-летний житель Волынской области нанес 20-летнему местному жителю многочисленные телесные повреждения. Пострадавший находился в медицинском учреждении более месяца в критическом состоянии.
В августе Червоноградский городской суд Львовской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако сторона обвинения обжаловала это решение в апелляционном порядке. Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
Также в сети появилось видео драки, в которой избили парня.
Напомним, недавно Во Львовской области трое несовершеннолетних до смерти избили знакомого из-за долга.
Ранее в Тернополе на студента из Сьерра-Леоне напали трое граждан Либерии . Распылили в глаза газ из баллончика, разбили о голову бутылку и нанесли ею телесные повреждения.
Кроме этого, в Киеве злоумышленники избили мужчину и закрыли в гараже, заставляя признаться в краже .
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк