Юрия Пьянило жестоко избили в одном из ночных клубов Червонограда

/ Фото: Facebook

Во львовском военном госпитале умер 20-летний курсант Академии сухопутных войск Юрий Пьянило, которого во время отпуска жестоко избили в ночном клубе Червонограда.

По информации правоохранителей, во время драки в клубе "Вилма" 25-летний житель Волынской области нанес 20-летнему местному жителю многочисленные телесные повреждения. Пострадавший находился в медицинском учреждении более месяца в критическом состоянии.

В августе Червоноградский городской суд Львовской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако сторона обвинения обжаловала это решение в апелляционном порядке. Злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Также в сети появилось видео драки, в которой избили парня.

Напомним, недавно Во Львовской области трое несовершеннолетних до смерти избили знакомого из-за долга.

Ранее в Тернополе на студента из Сьерра-Леоне напали трое граждан Либерии . Распылили в глаза газ из баллончика, разбили о голову бутылку и нанесли ею телесные повреждения.

Кроме этого, в Киеве злоумышленники избили мужчину и закрыли в гараже, заставляя признаться в краже .

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