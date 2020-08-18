Во Львове умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

Пациент так и не восстановился после сложной операции

Во Львове в городской клинической больницы скорой медицинской помощи умер мужчина, которому впервые в Украине провели операцию по пересадке поджелудочной железы. Об говорится на странице больницы в Facebook.

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"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер", – сообщили медики.

В больнице отметили, что врачи буквально жили с пациентом в реанимации. Но, несмотря на круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег, Андрей так и не восстановился после операции.

"Долгое время его состояние действительно был стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", – добавили медики.

Напомним, 7 августа 2020 года во Львове впервые в истории Украины была проведена операция по пересадке поджелудочной железы от посмертного донора. Тогда врачи заявили, что мужчину прооперировали успешно.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении за два года создать в Украине программу по трансплантации органов.

Отметим, что в госбюджете на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен, еще более миллиарда – на лечение и операции по пересадке органов за границей.

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