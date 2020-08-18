Українська
$ 27,31
32,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львове умер мужчина, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу

18 августа, 09:29

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Пациент так и не восстановился после сложной операции

Во Львове в городской клинической больницы скорой медицинской помощи умер мужчина, которому впервые в Украине провели операцию по пересадке поджелудочной железы. Об говорится на странице больницы в Facebook.

Реклама

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер", – сообщили медики.

В больнице отметили, что врачи буквально жили с пациентом в реанимации. Но, несмотря на круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег, Андрей так и не восстановился после операции.

"Долгое время его состояние действительно был стабильным, почка начинала работать, поджелудочная железа тоже. Но, к сожалению, потом показатели стремительно ухудшились, сосуды затромбировались, и ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта", – добавили медики.

В тренде
"Готов на радикальные меры": мэр Умани выступил против приезда хасидов (видео)

Напомним, 7 августа 2020 года во Львове впервые в истории Украины была проведена операция по пересадке поджелудочной железы от посмертного донора. Тогда врачи заявили, что мужчину прооперировали успешно.

Реклама

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский заявил о намерении за два года создать в Украине программу по трансплантации органов.

Отметим, что в госбюджете на трансплантологию в Украине выделено 112 миллионов гривен, еще более миллиарда – на лечение и операции по пересадке органов за границей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть Львов больницы операция поджелудочная
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в Беларуси
Лукашенко договорился с Кремлем и пойдет до последнего: эксперты спрогнозировали развитие событий в БеларусиПолитика
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
На Волыни на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известно
Во Львовской области на свадьбе коронавирусом заразились гости: что известноЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять