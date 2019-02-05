Во Львове умерла член ОУН

Мельничук будет похоронена 5 февраля на Личаковском кладбище

Фото: скриншот.

Во Львове умерла член ОУН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/8e8/bb2/5c58e8bb28ed7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/8e8/bb2/5c58e8bb28ed7.jpg 2019-02-05T03:39:00+02:00 Запад Мельничук будет похоронена 5 февраля на Личаковском кладбище

Во Львове скончалась член ОУН Ярослава Мельничук (Полюга). Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Сегодня на 90 году жизни отошла в вечность член ОУН, львовянка Ярослава Мельничук (Полюга). Община Львова выражает соболезнования родным и близким", – указывается в сообщении.

Отмечается, что Мельничук будет похоронена завтра, 5 февраля, на Личаковском кладбище.

Ярослава Мельничук (Полюга) – уроженка Львова. Сотрудничать с ОУН начала в период обучения во Львовском медицинском институте в 1945 году. Была арестована в 1948 году, однако отпущена за неимением доказательств вины. Второй раз Мельничук арестовали в 1949 году. После шести месяцев следствия она была без суда этапирована на спецпоселение в Якутскую АССР, выполняла каторжные работы.

Позже Мельничук смогла получить должность лаборантки в районной больнице и разрешение на продолжение обучения. В 1956 году, после получения диплома, вернулась во Львов, где работала врачом до выхода на пенсию.

Ранее во Львове в возрасте 98 лет скончался один из лидеров ОУН(б), бывший заключенный лагеря "Аушвиц" Омелян Коваль.

Напомним, в 2015 году Рада признала ОУН-УПА воюющей стороной во Второй мировой войне. Борцы за независимость Украины в ХХ веке и их семьи могли пользоваться дополнительными соцгарантиями и льготы.

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