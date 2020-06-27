Во Львове умерла глава лабораторного центра: у нее диагностировали коронавирус

По словам коллег, глава лабцентра могла еще долгие годы работать на благо людей

Во Львове умерла директор областного лабораторного центра Минздрава Галина Михальчук, у которой диагностировали коронавирус.

Об этом в своем Facebook сообщила главный эпидемиолог области Наталья Тимко.

"Сегодня перестало биться сердце хорошего и мудрого Человека, Женщины, Мамы, Бабушки, которая всю свою жизнь отдала работе в СЭС, где работала заведующей санитарно-гигиенического отдела СЭС Франковского района Львова, в дальнейшем возглавила лабораторный центр Львова… Михальчук Галины Трофимовны. Ее жизнь унес коронавирус", - написала коллега умершей.

По словам Тимко, женщина могла еще многие годы "жить, работать, воплощать в жизнь планы".

"Не судилось. Это 127 смерть на Львовщине от коронавируса", - резюмировала эпидемиолог.

Стоит отметить, что, по данным журналистов "Высокого замка", почти все сотрудники городского лабораторного центра Львова инфицированы COVID-19 – некоторые находятся на самоизоляции, а некоторые – в инфекционной больнице.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 27 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 42 065, летальных случаев – 1110, выздоровел 18 701 человек. Только за последние сутки были зафиксированы 948 новых случаев и 24 человека умерли.

Кроме того, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал тревожное заявление: Украина вошла в серьезную волну COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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