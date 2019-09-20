Во Львове упало 100-летнее дерево: центр города сковали пробки

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В центре Львова упал 100-летний ясень. Дерево побило две машины, оборвало контактную сеть и повредило забор. По тротуару в этот момент никто не проходил, поэтому пешеходы не пострадали.

Из-за инцидента движение в центре города значительно усложнилось: автомобили стояли в пробках, а трамваи на центральных маршрутах не ходили несколько часов.

"Это обычное здоровое дерево. Были сильные ветра, и под ветра дерево и упало. Счастье от Бога, никого не побило и не повредило", – рассказал директор Львовского коммунального предприятия "Зеленый Львов" Богдан Москвяк.

Напомним, не так давно на столичном Печерске огромное дерево рухнуло на женщину. А в Павлограде Днепропетровской области на улице Соборной 12-метровое дерево при падении повредило две железобетонные опоры уличного освещения и упало на припаркованные легковушки.

Также в Николаеве сильные порывы ветра привели к падению 35 деревьев. Для уборки деревьев и оказания помощи коммунальщикам спасатели выезжали на 14 вызовов в городе.

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