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Во Львове ужесточат правила для посетителей ресторанов – что поменяется и когда

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
20 октября, 12:48
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Требования ужесточают из-за напряженной ситуации с коронавирусом в регионе
В заведениях общественного питания будут действовать новые правила / Коллаж "Сегодня"
В заведениях общественного питания будут действовать новые правила / Коллаж "Сегодня"

C 1 ноября во Львове ужесточат требования к посетителям ресторанов. Все из-за напряженной ситуации с коронавирусом в регионе. Для того, чтобы посещать заведения общественного питания нужно будет иметь сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Львова Андрея Садового в эфире "24 канала".

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Детали

По словам Андрея Садового, сегодня сертификаты вакцинации проверяет полиция, особенно у обслуживающего персонала в заведениях питания.

"Мы приняли внутреннее решение на комиссии по чрезвычайным ситуациям, что с 1 ноября обязательно надо будет показывать сертификат вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, в частности посетителям заведений общественного питания", – подчеркнул мэр Львова.

Во Львове действуют дополнительные карантинные ограничения

  • Школьники идут на двухнедельные каникулы до 1 ноября. Это же касается учреждений внешкольного образования, в том числе музыкальных школ. Библиотеки будут работать только на выдачу книг.
  • Запрет на массовые мероприятия, кроме тех, в которых участники и организаторы имеют сертификат вакцинации или негативный ПЦР-тест, сделанный не позже 72 часов до начала мероприятия.
  • Театры, музеи, кинотеатры, галереи, филармония, органный зал работают только для посетителей с COVID-сертификатом или негативным ПЦР-тестом. Количество посетителей – не более 50% от общего числа мест.
  • Спортзалы, отели и хостелы будут работать на таких же условиях – полная вакцинация персонала и наличие ПЦР-теста.

Объектам торговли, парикмахерским, салонам красоты и торгово-развлекательным центрам разрешат работать при условии вакцинации персонала или наличия негативных ПЦР-тестов. Заполняемость не может превышать половины от торговых площадей.

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