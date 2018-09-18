Во Львове в 25-раз стартует международный Книжный форум

На юбилейном Book Forum соберутся авторы из 25 стран и представят 2,5 тыс. книжных новинок

Во Львове 19-23 сентября состоится юбилейный 25-й Book Forum – крупнейшее книжное, литературное и культурное мероприятие Украины и Центрально-Восточной Европы.

"По этому случаю в Оперном театре 19 сентября в 13:00 часов состоится официальное открытие мероприятия, а также художественная часть – проект "ЕtnoЭволюция". А вечером, в 19:00, там же пройдет литературный вечер с участием известных писателей, среди которых Энн Эппелбаум – американская писательница, журналистка, редактор "The Economist" член издательского совета "The Washington Post", автор книги о Голодоморе – "Красный голод", Марсе Шор – американский историк, преподаватель Йельского университета (США), исследовательница истории Восточной Европы, автор книги о революции на Майдане – "Украинская ночь. Интимная история революции", Игорь Померанцев – писатель, поэт, правозащитник, советский диссидент", – сообщают организаторы.

Также ожидается прибытие авторов из 25 стран мира, подготовлены несколько художественно-литературных проектов. В общем, книжная ярмарка – это 250 тыс. кг книг, 50 тыс. посетителей, 2,5 тыс. новинок, 500 презентаций новых книг и 250 автограф-сессий.

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