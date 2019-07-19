Во Львове в детском садике погиб мужчина
По факту нарушения правил безопасности открыто уголовное производство
Во Львове сегодня, 19 июля, на территории детского садика бетонная стена обвалилась на рабочего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что группа рабочих проводила ремонтные работы по укреплению ограждения детского учреждения. Около 13.00 бетонная балка упала в траншею, где находился 24-летний львовянин. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до восьми лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Напомним, недавно в полицию поступило сообщение о том, что на новостройке во Львове в лифтовой шахте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.
Также мы писали, что в столице на Подоле в здании на женщин рухнули бетонные плиты, одна из них умерла по дороге в больницу. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.
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