Во Львове в детском садике погиб мужчина

По факту нарушения правил безопасности открыто уголовное производство

Фото: Укринформ

Во Львове сегодня, 19 июля, на территории детского садика бетонная стена обвалилась на рабочего. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские предварительно установили, что группа рабочих проводила ремонтные работы по укреплению ограждения детского учреждения. Около 13.00 бетонная балка упала в траншею, где находился 24-летний львовянин. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до восьми лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, недавно в полицию поступило сообщение о том, что на новостройке во Львове в лифтовой шахте было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Также мы писали, что в столице на Подоле в здании на женщин рухнули бетонные плиты, одна из них умерла по дороге в больницу. Было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

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