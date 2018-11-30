Во Львове в горящей квартире погибла женщина

Во Львове, в результате пожара на втором этаже девятиэтажного жилого дома, погибла хозяйка квартиры.

"К спасателям потупило сообщение о пожаре в квартире на ул. Освицкая. На момент прибытия пожарных к месту вызова вся квартира уже была заполнена токсичными продуктами горения. Спасатели ликвидировали пожар в аппаратах защиты органов дыхания", – сообщают в ГСЧС.

При проведении разведки пожара, в квартире было обнаружено тело хозяйки, 1957 года рождения.

Пожар ликвидировали примерно через пол часа после сигнала. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади семь квадратных метров, окно и повреждены стены. К ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Обстоятельства происшествия и причина пожара выясняют в полиции.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали более 1500 человек.

Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.