Во Львове в горящей квартире погибла женщина
Возгорание произошло на втором этаже многоэтажного жилого дома
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Во Львове, в результате пожара на втором этаже девятиэтажного жилого дома, погибла хозяйка квартиры.
"К спасателям потупило сообщение о пожаре в квартире на ул. Освицкая. На момент прибытия пожарных к месту вызова вся квартира уже была заполнена токсичными продуктами горения. Спасатели ликвидировали пожар в аппаратах защиты органов дыхания", – сообщают в ГСЧС.
При проведении разведки пожара, в квартире было обнаружено тело хозяйки, 1957 года рождения.
Пожар ликвидировали примерно через пол часа после сигнала. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади семь квадратных метров, окно и повреждены стены. К ликвидации пожара привлекли 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.
Обстоятельства происшествия и причина пожара выясняют в полиции.
Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали более 1500 человек.
Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.
Вы сейчас просматриваете новость "Во Львове в горящей квартире погибла женщина ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"